ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Губинском районе.

Автодорога Губа-Гонагкенд соединяет 66 населенных пункта с населением 68 тыс. человек.

Средства на продолжение строительства автодороги будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде