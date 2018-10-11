ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 7,5 млн манатов на строительство автодороги, геологии и проектно-изыскательские работы в Губинском районе.

Средства на строительство автодороги Сусай-Хыналыг будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде