Facebook удалил несколько десятков аккаунтов российской компании, подозреваемой в сборе персональной информации

Facebook удалила почти 70 аккаунтов, профилей и приложений российской компании Social Data Hub, которую соцсеть заподозрила в несанкционированном сборе личных данных пользователей.

"Мы отключили более 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений Social Data Hub от нашего сервиса и ожидаем, что можем найти и отключить еще больше учетных записей"", - говорится в комментарии Facebook, поступившем на запрос "Интерфакса" в четверг.

В комментарии отмечается, что удаление страниц Social Data Hub - "связанной с Россией компании, занимающейся работой с социальными медиа" было произведено "в рамках обеспечения мер безопасности на платформе".

"Удаление страниц вызвано тем, что компания занималась скрейпингом (способ сбора информации в интернете - ИФ) данных пользователей, что является нарушением нашего пользовательского соглашения", - отметили в Facebook.

Ранее об удалении личных страниц 30 сотрудников российских компаний Social Data Hub и Fubutech изданию Inc. рассказал основатель обоих проектов Артур Хачуян. По его словам, на адрес зарегистрированной в Ирландии Social Data Hub пришло письмо от Facebook, в котором: представители соцсети обвинили компанию в сборе и продаже данных пользователей Facebook и Instagram, пишет Inc. В свою очередь Social Data Hub уже направила в Facebook ответ, пишет Inc., в котором объяснила, что занимается разработкой софта для анализа данных и продает его клиентам, в том числе государственным. "Никакие личные данные мы никому не отдаем, а вот что они с нашим софтом делают - это уже их дело", - приводит издание слова А.Хачуяна.

Согласно данным на официальном сайте компании, SocialDataHub - многопрофильная компания, специализирующаяся на разработке систем искусственного интеллекта. Основной продукт компании - платформа интеллектуального анализа информации, включающая сбор, обогащение, аналитику данных, поиск изображений и автоматическое формирование отчетности. "Наш сервис охватывает все социальные сети, форумы, блоги, радио, телевидение, СМИ и весь открытый Интернет. Мимо нас не проходит ни один инфоповод, ни одна статья в газете, ни один комментарий в Facebook, ни один пост в Instagram", - говорится на сайте компании.

На сайте также указано, что "показатели, индексы и алгоритмы SocialDataHub являются полностью российской разработкой, все дата-центры компании находятся в России, учредители - граждане РФ".