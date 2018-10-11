Важная инфраструктура Германии постоянно подвергается кибератакам - BSI

Стратегически важные инфраструктурные объекты Германии подвергаются усиленным кибератакам из-за рубежа, свидетельствуют данные Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI), обнародованные в четверг.
С 1 июля 2017 года по 31 мая 2018 года в ведомство поступили 145 соответствующих сообщений от немецких операторов, большинство из них - из сферы информационных технологий и телекоммуникаций, а также из энергетического сектора. Вероятность успешности нападений на цифровые инфраструктуры повышается, поскольку увеличивается число уязвимых мест, инфраструктуры становятся все сложнее, а объем данных возрастает во много раз, отмечают авторы доклада.
По данным BSI, количество вредоносных программ уже превысило 800 млн, ежедневно их число увеличивается примерно на 390 тыс., сообщает Deutsche Welle.
"Известные семейства вредоносных программных средств непрерывно изменяются, совершенствуются, снабжаются дополнительными вредоносными функциями", - говорится в докладе.
По информации BSI, ежедневно совершаются кибератаки на правительственные сети. Причем наряду с массовыми нападениями, не имеющими определенной цели, проводятся и целенаправленные кампании атак, чаще всего в виде электронных писем с вредоносными программами. В среднем 28 тыс. таких писем в месяц отлавливаются еще до того, как они попадают в почтовые ящики адресатов.
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