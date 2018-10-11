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Дальнее зарубежье 11.10.2018 21:22

ЕС следит за ситуацией вокруг исчезновения в Турции саудовского журналиста, вопрос может быть поднят на Совете ЕС

Министры иностранных дел ЕС могут поднять на заседании Совета ЕС в Люксембурге 15 октября вопрос о судьбе саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пропавшего после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы внимательно следим за этим событием и ожидаем, что со своей стороны сделает Турция", - сказал функционер Евросоюза в четверг в Брюсселе, комментируя журналистам на условиях анонимности повестку предстоящего 15 октября в Люксембурге заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Он напомнил, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини уже публично высказалась по этому вопросу и "просила саудовские власти предпринять углубленное и прозрачное расследование".

При этом собеседник СМИ отметил, что "такая просьба прозвучала с обоих берегов Атлантики".

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]