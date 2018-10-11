В Бельгии на земле взорвался истребитель-бомбардировщик F-16

Истребитель-бомбардировщик F-16 был полностью разрушен в четверг во второй половине дня взрывом во время наземного обслуживания на базе ВВС во Флоренне в Бельгии.
По сообщению телеканала RTBF, два человека получили легкие ранения.
Без реальных шагов заявления властей Армении являются пустословием - МИД Азербайджана
Вице-президент США предостерегает страны Латинской Америки от тесных отношений с КНР
Баку призывает Париж соблюдать циркуляр о запрете на визиты в сепаратистские регионы – МИД Азербайджана
Сотовые операторы пока не хотят передавать банкам данные по замене sim-карт
Ввод в строй ветряного парка «Йени Яшма» увеличит долю альтернативной энергетики в общем объеме энерговыработки до 1,8% - Азерэнержи
Уровень защищенности общего рынка ЕАЭС падает из-за борьбы надзорных органов стран союза - министр ЕЭК
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Алексеевке
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В Азербайджане за 8 месяцев зарегистрировано 40 тыс. браков и около 9,9 тыс. разводов
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в Губинском районе
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Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
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Главный исполнительный директор Bakcell избран в Правление Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты
WesternUnion и Банк Республика вводят цифровые инновации в Азербайджане: международные денежные переводы теперь доступны через приложение Банка «Mobil Şöbə»
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»