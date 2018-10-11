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Дальнее зарубежье 11.10.2018 22:10

В отношениях НАТО-Россия нужен баланс между сдерживанием и диалогом - глава МИД Эстонии

Глава МИД Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) считает, что НАТО и России нужно придерживаться равновесия между сдерживанием и диалогом.

"В отношениях НАТО и России следует придерживаться равновесия между сдерживанием и диалогом", - сказал С.Миксер в четверг в Брюсселе на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

"Дальнейшее углубленное сотрудничество возможно только в случае, если Россия вернется к выполнению обязательств, вытекающих из международного права", - добавил С.Миксер.

Он считает, что Североатлантический альянс успешно справился с угрозами безопасности и уверенно проводит работу по усилению обороны и сдерживания. В дальнейшем следует выполнять те обязательства, о которых достигнута договоренность на последнем саммите НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что под руководством генсека на столе у союзников появился план из 100 мероприятий, который стал дорожной картой дальнейшего развития альянса, в том числе, например, совершенствования структур военного управления.

"Для Эстонии из этих мероприятий самым важным является укрепление уже имеющихся частей дополнительными войсками, а также планирование готовности к возможным неожиданным кризисам", - сказал министр.

Он подчеркнул важность усиления сотрудничества союзников путем проведения крупных учений НАТО, приведя в пример предстоящие вскоре учения в Норвегии.

Стороны отметили, что, хотя уже четвертый год растут оборонные расходы стран-союзников, ситуация с безопасностью требует их дальнейшего увеличения.

Й.Столтенберг поблагодарил Эстонию за поддержание оборонных расходов на уровне 2% валового внутреннего продукта и размещение боевой группы НАТО.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, РОССИЯ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]