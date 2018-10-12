Нефть возобновила подъем после распродажи, Brent подорожала до $81,12

Нефтяной рынок в ходе азиатских торгов в пятницу возобновил рост после масштабной распродажи, однако по итогам недели нефть обеих эталонных марок, вероятно, зафиксирует самое значительное падение с мая.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК увеличилась на $0,86 (1,07%) - до $81,12 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,74 (1,04%) - до $71,71 за баррель.

По итогам торгов в четверг контракты на Brent снизились в цене на $2,83 (3,41%) - до $80,26 за баррель, WTI подешевела на $2,20 (3,01%), до $70,97 за баррель.

"Для нефти важно учитывать фундаментальную сторону, поскольку недавнее падение объясняется неприятием риска на всех рынках. Сохраняется неопределенность в связи с перебоями поставок из Ирана и угрозой дефицита предложения на рынке, так что, как только отрицательный настрой пройдет, нефть восстановится быстрее акций", - считает стратег Yuanta Securities Co. Мин Бёнкю.

ОПЕК ухудшила оценку мирового спроса на нефть на 2019 год из-за ослабления экономического роста и повышения добычи в США и других странах, не входящих в картель.

С начала недели Brent подешевела на 3,6%, WTI - на 3,5%.