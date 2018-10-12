Нефть возобновила подъем после распродажи, Brent подорожала до $81,12

Нефтяной рынок в ходе азиатских торгов в пятницу возобновил рост после масштабной распродажи, однако по итогам недели нефть обеих эталонных марок, вероятно, зафиксирует самое значительное падение с мая.
Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК увеличилась на $0,86 (1,07%) - до $81,12 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,74 (1,04%) - до $71,71 за баррель.
По итогам торгов в четверг контракты на Brent снизились в цене на $2,83 (3,41%) - до $80,26 за баррель, WTI подешевела на $2,20 (3,01%), до $70,97 за баррель.
"Для нефти важно учитывать фундаментальную сторону, поскольку недавнее падение объясняется неприятием риска на всех рынках. Сохраняется неопределенность в связи с перебоями поставок из Ирана и угрозой дефицита предложения на рынке, так что, как только отрицательный настрой пройдет, нефть восстановится быстрее акций", - считает стратег Yuanta Securities Co. Мин Бёнкю.
ОПЕК ухудшила оценку мирового спроса на нефть на 2019 год из-за ослабления экономического роста и повышения добычи в США и других странах, не входящих в картель.
С начала недели Brent подешевела на 3,6%, WTI - на 3,5%.
В парламенте Азербайджана осудили визит Журовой в Нагорный Карабах
ЕС отмечает прогресс в переговорах с Азербайджаном по вопросам безопасности по новому соглашению о партнерстве
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Прокуратура Байконура начала проверку по аварии "Союза"
В ДТП на западе Азербайджана погиб 1 человек, еще пятеро госпитализированы – МВД
В Москве задержали разыскиваемого в Азербайджане за терроризм и призывы к захвату власти
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в Губинском районе
По итогам встречи Путина и Лукашенко в Сочи разблокирован ряд проблем, в частности, по нефтепродуктам и таможне - Песков
Из-за уступок Мэй по Brexit могут уйти в отставку несколько членов правительства - СМИ
В Кремле считают невозможным давать заключения о причинах аварии "Союза" на данном этапе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк Республика предлагает выгодный кредит под залог депозита
Главный исполнительный директор Bakcell избран в Правление Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты
WesternUnion и Банк Республика вводят цифровые инновации в Азербайджане: международные денежные переводы теперь доступны через приложение Банка «Mobil Şöbə»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»