Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0257 GBR   2.2505 TRY   0.2879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.97 Brent   80.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 22° Завтра 13° 17° 14 Окт 13° 19° 15 Окт 12° 19°

ТЭК 12.10.2018 09:33

Нефть возобновила подъем после распродажи, Brent подорожала до $81,12

Нефтяной рынок в ходе азиатских торгов в пятницу возобновил рост после масштабной распродажи, однако по итогам недели нефть обеих эталонных марок, вероятно, зафиксирует самое значительное падение с мая.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК увеличилась на $0,86 (1,07%) - до $81,12 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,74 (1,04%) - до $71,71 за баррель.

По итогам торгов в четверг контракты на Brent снизились в цене на $2,83 (3,41%) - до $80,26 за баррель, WTI подешевела на $2,20 (3,01%), до $70,97 за баррель.

"Для нефти важно учитывать фундаментальную сторону, поскольку недавнее падение объясняется неприятием риска на всех рынках. Сохраняется неопределенность в связи с перебоями поставок из Ирана и угрозой дефицита предложения на рынке, так что, как только отрицательный настрой пройдет, нефть восстановится быстрее акций", - считает стратег Yuanta Securities Co. Мин Бёнкю.

ОПЕК ухудшила оценку мирового спроса на нефть на 2019 год из-за ослабления экономического роста и повышения добычи в США и других странах, не входящих в картель.

С начала недели Brent подешевела на 3,6%, WTI - на 3,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]