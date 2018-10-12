Азеригаз в январе-сентябре зарегистрировал более 60 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 октября 2018 года составляет 2 млн 154,614 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.
"В январе-сентябре 2018 года объединением зарегистрировано 60,772 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 36,654 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 24,118 тыс. – в регионах страны", - подчеркивает объединение.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»