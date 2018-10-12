Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0257 GBR   2.2505 TRY   0.2879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.97 Brent   80.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 22° Завтра 13° 17° 14 Окт 13° 19° 15 Окт 12° 19°

Макроэкономика 12.10.2018 09:41

Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 12 октября ЦБА установил 1,9729 манат/1EUR (11 октября - 1,9655 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 октября установил 0,0257 манат/1RUB (11 октября - 0,0254 манат/1RUB).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАЛЮТЫ, КУРС


Похожие новости


Манат подешевел к евро и подорожал к рублю Манат подешевел к евро и рублю Манат подорожал к евро Манат подешевел к евро и рублю Манат подешевел к евро и укрепился к рублю Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]