Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 12 октября ЦБА установил 1,9729 манат/1EUR (11 октября - 1,9655 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 октября установил 0,0257 манат/1RUB (11 октября - 0,0254 манат/1RUB).

Н.Аббасова