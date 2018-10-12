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Макроэкономика 12.10.2018 10:57

Китай в сентябре увеличил экспорт, импорт и профицит торгового баланса с США

Китай в сентябре 2018 года увеличил экспорт больше ожиданий, несмотря на широкое применение американских пошлин и признаки сокращения экспортных заказов китайских компаний, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

При этом профицит торгового баланса Китая в отношениях с США, снижения которого последовательно добивается американская администрация, также вырос.

Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в сентябре до 14,5% с пересмотренных 9,1% месяцем ранее. Импорт в долларовом выражении увеличился на 14,3% в прошлом месяце после августовского скачка на 19,9%.

Положительное сальдо торгового баланса КНР выросло до $31,69 млрд по сравнению с $26,6 млрд в августе.

Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта составлял 8,2%, импорта - 15,3%, для торгового профицита - всего $19,2 млрд.

В юанях также наблюдалось еще более существенное усиление роста китайского экспорта - с 7,3% в августе до 17% в сентябре. Между тем импорт замедлил подъем с 18,7% до 17,4%. Аналитики предполагали увеличение экспорта в юанях на 9,2%, импорта - на 15,2%.

Профицит торгового баланса в юанях подскочил со 171,4 млрд юаней до 213,23 млрд юаней, максимума с июня, вместо ожидавшегося сокращения до 136,20 млрд юаней.

Китай увеличил экспорт в США в сентябре на 16,6% в годовом выражении, до $46,7 млрд. Доля США в общем объеме китайского экспорта повысилась с 20,4% в августе до 20,6% в сентябре. Импорт американских товаров сократился в прошлом месяце на 1,2%, до $12,56 млрд, но вырос на 1,6% в юанях из-за ослабления курса китайской нацвалюты.

Положительное сальдо Китая в торговых отношениях с США выросло в сентябре до $34,13 млрд с $31,07 млдр месяцем ранее.

В ходе брифинга в пятницу представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь отметил, что рост внешней торговли Китая может замедлиться в IV квартале из-за усиливающейся неопределенности, в том числе в связи с торговыми спорами с США.

Китай в сентябре увеличил закупки в России на 46,8% в годовом выражении после скачка на 69,1% в августе. Экспорт в РФ повысился на 6,7%, тогда как месяцем ранее наблюдалось сокращение на 3,1%.

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Тэги: КИТАЙ, ВНЕШТОРГ, БАЛАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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