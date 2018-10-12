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Инфраструктура и тендеры 12.10.2018 10:08

Агролизинг отбирает поставщиков сельскохозяйственной техники

ОАО "Агролизинг" объявило тендер на покупку сельскохозяйственной техники.

Согласно тендерному объявлению общества, закупки будут вестись по двум лотам: комбайнов, тракторов и прочей техники (лот-1) и сельскохозяйственной техники различного назначения (лот-2).

Стоимость участия в тендере – 3 тыс. манатов по каждому лоту.

Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков истекает 23 ноября. Тендерная процедура состоится 26 ноября.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, ТЕХНИКА, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]