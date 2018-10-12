Агролизинг отбирает поставщиков сельскохозяйственной техники

ОАО "Агролизинг" объявило тендер на покупку сельскохозяйственной техники.

Согласно тендерному объявлению общества, закупки будут вестись по двум лотам: комбайнов, тракторов и прочей техники (лот-1) и сельскохозяйственной техники различного назначения (лот-2).

Стоимость участия в тендере – 3 тыс. манатов по каждому лоту.

Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков истекает 23 ноября. Тендерная процедура состоится 26 ноября.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Азизов