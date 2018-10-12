Болтон 20 октября отправится с визитом в Азербайджан, РФ, Армению и Грузию, где планирует обсудить вопросы безопасности

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в рамках поездки в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию намерен обсудить вопросы безопасности.

"20 октября я отправлюсь с визитами в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами для продвижения американских интересов по целому ряду вопросов безопасности", - написал Дж.Болтон в своем микроблоге в Twitter.

А.Азизов