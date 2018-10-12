Болтон 20 октября отправится с визитом в Азербайджан, РФ, Армению и Грузию, где планирует обсудить вопросы безопасности

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в рамках поездки в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию намерен обсудить вопросы безопасности.
"20 октября я отправлюсь с визитами в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами для продвижения американских интересов по целому ряду вопросов безопасности", - написал Дж.Болтон в своем микроблоге в Twitter.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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