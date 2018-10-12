РФ и Узбекистан заключили соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами

Министры обороны России и Узбекистана генерал армии Сергей Шойгу и генерал-майор Абдусалом Азизов подписали соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами.

Соглашение также позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолётами беспосадочные полёты.

Кроме того, главы военных ведомств двух стран подписали план сотрудничества оборонных ведомств на 2019 год.