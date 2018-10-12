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Регион 12.10.2018 10:33

РФ и Узбекистан заключили соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами

Министры обороны России и Узбекистана генерал армии Сергей Шойгу и генерал-майор Абдусалом Азизов подписали соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами.

Соглашение также позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолётами беспосадочные полёты.

Кроме того, главы военных ведомств двух стран подписали план сотрудничества оборонных ведомств на 2019 год.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, МИНОБОРОНЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]