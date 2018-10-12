Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-сентябре увеличился в 2,5 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-сентябре 2018 года составил 16,382 тыс. единиц, что в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 14,68 тыс. единиц (рост в 2,5 раза).

В январе-сентябре в Азербайджан также импортировано 1,507 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2,2 раза), 85 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост на 63,4%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 110 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 20,3%).

А.Азизов