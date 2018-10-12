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Транспорт и связь 12.10.2018 10:35

Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-сентябре увеличился в 2,5 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-сентябре 2018 года составил 16,382 тыс. единиц, что в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 14,68 тыс. единиц (рост в 2,5 раза).

В январе-сентябре в Азербайджан также импортировано 1,507 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2,2 раза), 85 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост на 63,4%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 110 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 20,3%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИМПОРТ, АВТОМОБИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]