Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-сентябре увеличилось в 3,2 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-сентябре 2018 года составило $6 млрд 369 млн 835,49 тыс., что в 3,2 раза выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-сентябрь 2018 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $22 млрд 180 млн 221,25 тыс. (рост на 54,2% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $14 млрд 275 млн 28,37 тыс. (рост на 75,3%), импорт - $7 млрд 905 млн 192,88 тыс. (рост на 28%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (81,18%), нефтепродукты (2,98%), природный газ (7,2%), электроэнергию (0,42%), плодоовощную продукцию (2,4%), чай (0,05%), масла растительного и животного происхождения (0,08%), сахар (0,15%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,08%), химическую продукцию (0,4%), пластмассы и изделия из них (0,67%), хлопок (0,44%), хлопковое волокно (0,12%), черные металлы и изделия из них (0,45%), алюминий и изделия из него (0,68%), прочее (2,7%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 12,35%, табак и табачную продукцию - 1,3%, цемент - 0,1%, фармацевтическую продукцию - 2,81%, пластмассы и изделия из них - 3,32%, дрова и древесную продукцию - 2,73%, черные металлы и изделия из них - 11,17%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним - 23,19%, транспортные средства и запчасти – 7,81%, мебель – 0,98%, прочее – 34,24%.

Во внешнеторговых операциях в январе-сентябре 2018 года задействовано 6,258 тыс. государственных и частных предприятий, 11,047 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 176 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-сентябре 2018 года проводил с Италией (26,92% от общего экспорта), Турцией (8,81%), Израилем (7,01%), Индией (5,25%), Чехией (4,69%), Германией (4,37%), Тайванем (3,9%), Индонезией (3,76%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (15,84%), Турцией (14,21%), Китаем (10,3%), Германией (6,07%), США (4,91%), Украиной (3,98%), Италией (3,27%).

Н.Аббасова