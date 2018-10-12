Азербайджанские компании налаживают экспорт в Катар

Азербайджанские компании договорились об экспорте продукции в Катар, сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.
«На прошедшей в Дохе Первой международной выставке, свою продукцию представили 18 азербайджанских компаний, действующих в сферах питания, текстиля, промышленности, дизайна и т.д. В ходе проведенных ими переговоров были достигнуты договоренности об экспорте продукции", - говорится в сообщении.
В частности, Azersun Holding договорился о поставке своей продукции торговым сетям Al Meera, Carrefour и Lulu.
Азербайджанское ООО "Remzi-S2 достигла соглашения с компаниями Woodworks, New Tech Contracting, Golden Opportunity Trad and Contracting, ABM, K.M. contracting о продаже красок «Sobsan».
Крупные сети маркетов Катара провели переговоры по закупкам продукции компании «Shirin».
Первичные договоренности об экспорте собственной продукции компания «Amoris» достигла с катарскими фирмами Salamis, Red Colt Co, Al wabra Farm. Договоренности об экспорте своих товаров в Катар заключили компании Gilan Holding и Buta Agro.
Азербайджанская дизайнерская компания "M studio" получила заказы на оказание услуг в частных квартирах и административных здания катарских компаний. M studio также предложено членство в Союзе архитекторов Катара.
Р.Бабаев
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