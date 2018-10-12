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Внешняя политика 12.10.2018 11:15

ЕС отмечает прогресс в переговорах с Азербайджаном по вопросам безопасности по новому соглашению о партнерстве

Очередной раунд переговоров Азербайджан-ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве состоится в ноябре 2018 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заведующий отделом политики и прессы бакинского представительства ЕС Денис Даниилидис.

"Очередной раунд переговоров ориентировочно состоится в ноябре", - сказал Д.Даниилидис.

По его словам, на переговорах, состоявшихся в начале октября в Брюсселе, наблюдается прогресс. "По итогам состоявшихся 2-3 октября в Брюсселе переговоров мы наблюдаем прогресс в политическом блоке соглашения, по вопросам касающихся безопасности", - подчеркнул он.

При этом Д.Даниилидис отметил наличие определенных сложностей в блоке, касающемся вопросов торговли.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, ПАРТНЕРСТВО, ПЕРЕГОВОРЫ


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