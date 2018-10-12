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Регион 12.10.2018 11:26

Анкара располагает доказательствами убийства журналиста Хашкаджи в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле - СМИ

В распоряжении властей Турции есть видео и аудиозаписи, подтверждающие, что оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи был убит в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает в пятницу американская газета "Вашингтон пост" со ссылкой на высокопоставленные американские и турецкие источники.

"На записях видно, что сотрудники саудовской службы безопасности задержали Хашкагджи в консульстве, после того, как он вошел туда второго октября, чтобы получить официальные документы перед его предстоящей свадьбой. После этого они убили и расчленили его", - пишет газета.

"Голосовая запись из здания посольства показывает, что случилось с Джамалем, после того, как он вошел туда. На ней слышен его голос и голоса мужчин, говорящих по-арабски. На ней слышно, как его допрашивают, пытают, а потом убивают", - цитирует источник издание.

При этом источники сообщили "Вашингтон пост", что турецкие власти с осторожностью подойдут к вопросу распространения этих записей, так как не хотят раскрыть схемы слежки за иностранными государствами в своей стране. По данным газеты, турецкие власти поделились информацией о записях с представителями американской администрации.

Газета отмечает, что пока неясно, просмотрели ли американские власти кадры видеосъемки и прослушали ли аудиозаписи.

Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал после того, как покинул здание консульства, и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой для прояснения обстоятельств случившегося.

Турецкие СМИ сообщают, что в то время, когда Дж.Хашкаджи вошел в генконсульство, там находились 15 подданных Саудовской Аравии, в том числе официальные представители королевства, которые затем на двух самолетах вернулись на родину.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЖУРНАЛИСТ, СМЕРТЬ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]