Банк Республика предлагает выгодный кредит под залог депозита

Для реализации ваших планов Вам срочно понадобились денежные средства? У вас есть собственные сбережения, но Вы не желаете их тратить, а стремитесь их сохранить и приумножить?
Банк Республика предлагает эффективное решение данного вопроса - Кредит под залог депозита!
При наличии депозита в Банк Республике, Вы можете в кратчайшие сроки оформить кредит и кредитную линию на любые цели на выгодных условиях, а также сохраняете установленные проценты по вкладу. Максимальная сумма кредита составляет до 85% от общей суммы вклада, срок кредитасоответствует сроку, на который заключен договор банковского вклада.
Кредит под залог депозита можно оформить в любом из филиалов Банка Республика. Кредит и кредитная линия по данному продукту выдаётся как в манатах, так и валюте, при этом комиссия не взымается.
Отметим, что сейчас все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку наофициальном сайтебанке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.
Также, клиенты посредством «Mobil Şöbə» легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».
Более подробную информацию можно получить наофициальном сайте,фейсбук страницебанка или позвонив по номеру 144.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»