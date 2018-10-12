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12.10.2018 11:50

Банк Республика предлагает выгодный кредит под залог депозита

Для реализации ваших планов Вам срочно понадобились денежные средства? У вас есть собственные сбережения, но Вы не желаете их тратить, а стремитесь их сохранить и приумножить?

Банк Республика предлагает эффективное решение данного вопроса - Кредит под залог депозита!

При наличии депозита в Банк Республике, Вы можете в кратчайшие сроки оформить кредит и кредитную линию на любые цели на выгодных условиях, а также сохраняете установленные проценты по вкладу. Максимальная сумма кредита составляет до 85% от общей суммы вклада, срок кредитасоответствует сроку, на который заключен договор банковского вклада.

Кредит под залог депозита можно оформить в любом из филиалов Банка Республика. Кредит и кредитная линия по данному продукту выдаётся как в манатах, так и валюте, при этом комиссия не взымается.

Отметим, что сейчас все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку наофициальном сайтебанке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.

Также, клиенты посредством «Mobil Şöbə» легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».

Более подробную информацию можно получить наофициальном сайте,фейсбук страницебанка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]