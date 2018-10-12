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Происшествия 12.10.2018 11:59

В Москве задержали разыскиваемого в Азербайджане за терроризм и призывы к захвату власти

На юго-западе Москвы задержан мужчина, находящийся в международном розыске по каналам Интерпола за терроризм и призывы к захвату власти в Азербайджане.

"Утром 11 октября на у. Архитектора Власова в Москве задержан 34-летний гражданин, который с июля текущего года находился в международном розыске за совершение ряда преступлений, предусмотренных ст. УК Азербайджанской Республики «Терроризм», «Покушение на умышленное убийство», «Незаконный оборот оружия», «Посягательство на жизнь государственного деятеля», «Насильственный захват власти», «Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований», «Публичные призывы, направленные против государства». По данным следствия, мужчина имеет отношение к июльским событиям в городе Гянджа», - сказал Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

На данный момент мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. О его поимке уже уведомлены правоохранительные органы Азербайджана.

Ранее Генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов сообщил, что в рамках уголовного дела по событиям в Гяндже, связанным с покушением на Эльмара Велиева (экс-глава Исполнительной власти города) и нарушения общественного порядка арестованы 77 человек, еще 11 объявлены в розыск. По его словам, уже установлено местонахождение ряда лиц, объявленных в розыск по этим событиям, в настоящее время ведется работа по их экстрадиции в Азербайджан.

Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на Эльмара Велиева. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа погибли два офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ТЕРРОРИСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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