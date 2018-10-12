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ТЭК 12.10.2018 12:30

Азербайджан в январе-сентябре экспортировал нефти на $11,6 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-сентябре 2018 года составил 21 млн 945,925 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК)

«В январе-сентябре 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 21 млн 945,925 тыс. тонн на сумму $11 млрд 588 млн 26,23 тыс.», - отметили в комитете.

В январе-сентябре 2017 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 15 млн 381,808 тыс. на $5 млрд 883 млн 465,06 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 42,6%, в денежном выражении – в 1,9 раза.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ДЕКЛАРИРОВАННАЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]