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Регион 12.10.2018 13:09

Американский дипломат встретился в Тбилиси с кандидатами в президенты Грузии Зурабишвили и Вашадзе

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент в посольстве своей страны в Тбилиси провел в пятницу встречи с кандидатами на предстоящих 28 октября президентских выборах - Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе.

Оба кандидата пожаловались высокопоставленному американскому дипломату на возникшие проблемы в ходе предвыборной кампании.

"Американского дипломата интересовали не только вопросы, связанные с предвыборной кампанией, в ходе которой выявлены нарушения, но и наши планы в случае победы на выборах", - сказал журналистам Г.Вашадзе.

Он отметил, что на встрече были обсуждены и вопросы, связанные с "катастрофической ситуацией в грузинской экономике и еще более катастрофической ситуацией в демографической обстановке в Грузии".

Как заявила журналистам С.Зурабишвили, она проинфоромировала Д.Кента о фактах прямых оскорблений в ее адрес со стороны оппонентов в ходе предвыборной кампании.

"Я рассказала и о крайнем противостоянии в ходе предвыборной кампании, которое не позволяет избирателям сделать выбор между разными кандидатами и узнать об их программах", - сказала С.Зурабишвили.

В выборах президента Грузии принимают участие 25 кандидатов. Правящая партия "Грузинская мечта" не выставила на выборах своего кандидата, однако поддержала независимого кандидата, бывшего министра иностранных дел Грузии С.Зурабишвили. Бывшая партия власти "Единое национальное движение", лидером которой остается экс-президент Михаил Саакашвили, выдвинула своего кандидата на президентских выборах - также бывшего министра иностранных дел Григола Вашадзе.

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Тэги: США, ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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