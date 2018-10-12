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ТЭК 12.10.2018 13:26

Страны ОПЕК в сентябре исполняли сделку по добыче на 121%, не-ОПЕК - на 37% - МЭА

Сделка по снижению нефетедобычи исполнялась в сентябре странами ОПЕК на 121%, странами не-ОПЕК - на 37%, подсчитало МЭА.

При этом страны ОПЕК, увеличили в сентябре добычу до максимума за год - 32,78 млн б/с (+100 тыс. б/с).

МЭА отмечает, что Саудовская Аравия, Ливия, Нигерия и ОАЭ компенсировали в полном объеме потери добычи в Венесуэле и Иране.

Агентство отмечает, что предложение нефти на рынке может расти и дальше, что может подорвать свободные мощности и сделать рынок нефти уязвимым в случае серьезных сбоев в некоторых странах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]