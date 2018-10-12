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СНГ 12.10.2018 14:59

Глава МИД Киргизии Абдылдаев подал в отставку

Министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев заявил, что подал президенту прошение об отставке и глава государства ее принял.

"Проработав шесть лет министром иностранных дел Кыргызской Республики подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в поступившем в "Интерфакс" заявлении Э.Абдылдаева.

В нем указывается, что президент Сооронбай Жээнбеков принял отставку.

"Выражаю благодарность коллегам и, прежде всего, всем сотрудникам системы Министерства иностранных дел Киргизии за совместную работу", - отмечается в заявлении Э.Абдылдаева.

Э.Абдылдаев возглавил МИД Киргизии в сентябре 2012 года, и сохранил свой пост после избрания нового президента республики.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, ОТСТАВКА


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