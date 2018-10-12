Китай заявил о продолжении контактов с США на фоне сообщений о возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина

Китай продолжает поддерживать контакты с США на различных уровнях, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на официального представителя МИД КНР Лу Кана.

"Китай и США сохраняют контакты для диалога и обмена мнениями на всех уровнях", - заявил Лу Кан в ходе пресс брифинга.

Ранее газеты "Вашингтон пост" и "Уолл-стрит джорнэл" сообщили, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться на саммите G20 в Аргентине в ноябре.

Отношения между США обострились после того, как Д.Трамп в марте подписал меморандум о введении пошлин на ряд китайских товаров. После этого страны несколько раз вводили взаимные пошлины.

В минувший четверг в интервью телеканалу "Фокс ньюс" Д.Трамп заявлял, что у Вашингтона есть дополнительные инструменты для усиления экономического давления на Китай. Также Д.Трамп сказал, что Китай выражает готовность к переговорам, однако, по мнению американского президента, Пекин к ним не готов.