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Дальнее зарубежье 12.10.2018 15:14

Китай заявил о продолжении контактов с США на фоне сообщений о возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина

Китай продолжает поддерживать контакты с США на различных уровнях, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на официального представителя МИД КНР Лу Кана.

"Китай и США сохраняют контакты для диалога и обмена мнениями на всех уровнях", - заявил Лу Кан в ходе пресс брифинга.

Ранее газеты "Вашингтон пост" и "Уолл-стрит джорнэл" сообщили, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться на саммите G20 в Аргентине в ноябре.

Отношения между США обострились после того, как Д.Трамп в марте подписал меморандум о введении пошлин на ряд китайских товаров. После этого страны несколько раз вводили взаимные пошлины.

В минувший четверг в интервью телеканалу "Фокс ньюс" Д.Трамп заявлял, что у Вашингтона есть дополнительные инструменты для усиления экономического давления на Китай. Также Д.Трамп сказал, что Китай выражает готовность к переговорам, однако, по мнению американского президента, Пекин к ним не готов.

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Тэги: КИТАЙ, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]