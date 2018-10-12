Президент Киргизии отправил в отставку посла в Южной Корее, заявившего о нарушениях в системе МИД

Посол Киргизии в Южной Корее Кылычбек Султан, который заявлял о серьезных нарушениях в системе Министерства иностранных дел республики, освобожден от занимаемой должности.
"Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Султан Кылычбек Камчыевич освобожден от занимаемой должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Корея", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.
В сообщении не указаны причины освобождения К.Султан от должности, однако ранее он заявил, что подал главе государства прошение об отставке.
В конце сентября К.Султан заявил о нарушениях в системе министерства иностранных дел Киргизии, включая процессы отбора и назначения кадров, а также о допускаемых со стороны сотрудников серьезных нарушениях в посольстве Киргизии в Малайзии, которое он возглавлял в 2014-2015 годах.
МИД Киргизии опроверг заявления посла и рекомендовал освободить его от занимаемой должности.
По поручению президента Совет безопасности Киргизии провел проверку заявлений К.Султана, а также сообщений в местной прессе о деятельности МИДа, и установил что "факты о нарушениях в системе Министерства иностранных дел Кыргызской Республики имеют место и подтверждаются дополнительно полученными материалами от соответствующих государственных органов".
Вместе с тем Совбез также заявил о нарушениях и недоработках в деятельности К.Султана "в период работы главой дипломатической миссии Киргизии в Малайзии и Республике Корея" и о направлении материалов в Генеральную прокуратуру.
В свою очередь в пятницу К.Султан через личную страницу в одной из социальных сетей заявил, что выводы Совбеза "являются клеветой и ложью". Он также заявил, что "не признает действующую киргизскую власть" и сообщил, что "обратился о предоставлении ему политического убежища за рубежом".
В МИД Киргизии не комментируют данное заявление бывшего главы дипмиссии в Южной Корее.
Ранее в пятницу сообщалось, что в отставку по собственному желанию подал глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев. Глава государства принял его отставку.
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