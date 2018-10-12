Пятеро студентов, обучающихся в Нахчыванской Автономной Республике, получат стипендию от Nar

Nar, известный своей поддержкой оказываемой развитию науки и образования, объявил о результатах стипендиальной программы, организованной в высших учебных заведениях Нахчыванской Автономной Республики. Так, пять отличившихся студентов факультетов информационных технологий и информатики, которые продемонстрировали хорошие результаты в процессе обучения, получат ежемесячную стипендию от Nar в размере 200 AZN.
В течение 2018-2019 учебного года стипендию будут получать нижеперечисленные студенты:
1. Сеидова Айтан Расул гызы, 3-й курс факультета информационных технологий, Нахчыванский государственный университет;
2. Гусейнли Инджи Исгандар гызы, 3-й курс факультета информационных технологий, Нахчыванский государственный университет;
3. Махмудова Айтадж Расул гызы, 2-й курс факультета информационных технологий, Нахчыванский государственный университет;
4. Гахраманова Севиль Гахраман гызы, 3-й курс факультета математики и информации Нахчыванского государственного университета;
5. Гамбаров Аллахкулу Зафар оглу, 4-й курс факультета математики и информации, Нахчыванский государственный университет.
Во время встречи с победителями стипендиальной программы, руководитель пресс-службы «Азерфон» Азиз Ахундов пожелал им удачи и отметил, что развитие образования и просвещения является одним из важнейших направлений для Nar: «Мы считаем, что эта инициатива Nar даст дополнительную мотивацию студентам, чтобы они стали еще более успешны, что они добьются еще больших успехов в будущем. Программа стипендий Nar будет продолжена и в предстоящие годы».
На начальном этапе, стипендиальная программа будет применяться к студентам, обучающимся в высших учебных заведениях Нахчыванской Автономной Республики. В будущем планируется предоставлять ежемесячную стипендию студентам из университетов Баку и других регионов.
Отметим, что стипендиальная программа осуществляется в рамках стратегии Корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar, подробную информацию о которой можно получить на сайте Nar.az
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,1 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.
Ереван препятствует созданию диалога между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха, заявили в Баку
В парламенте Азербайджана осудили визит Журовой в Нагорный Карабах
ЕС отмечает прогресс в переговорах с Азербайджаном по вопросам безопасности по новому соглашению о партнерстве
Казахстан в январе-сентябре увеличил добычу нефти на 6,6%, газа - на 0,2%
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Молдовой
Потребление газа в Грузии к 2030г может вырасти на 46%, Азербайджан может остаться основным поставщиком
В ЕС приветствуют отмену смертной казни в американском штате Вашингтон
Свадьба британской принцессы Евгении стоит более 2,7 млн фунтов - СМИ
Еврокомиссия готова помочь Испании в связи с наводнением на Майорке
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агджабединском районе
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана
Не менее 12 человек погибли из-за прихода урагана "Майкл" во Флориду
"Летающий радар" НАТО провел очередную разведку вблизи российских рубежей на юге Балтики
В Минске отвергают мнения о зависимости Белоруссии от России
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»