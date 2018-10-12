Пятеро студентов, обучающихся в Нахчыванской Автономной Республике, получат стипендию от Nar

Nar, известный своей поддержкой оказываемой развитию науки и образования, объявил о результатах стипендиальной программы, организованной в высших учебных заведениях Нахчыванской Автономной Республики. Так, пять отличившихся студентов факультетов информационных технологий и информатики, которые продемонстрировали хорошие результаты в процессе обучения, получат ежемесячную стипендию от Nar в размере 200 AZN.

В течение 2018-2019 учебного года стипендию будут получать нижеперечисленные студенты:

1. Сеидова Айтан Расул гызы, 3-й курс факультета информационных технологий, Нахчыванский государственный университет;

2. Гусейнли Инджи Исгандар гызы, 3-й курс факультета информационных технологий, Нахчыванский государственный университет;

3. Махмудова Айтадж Расул гызы, 2-й курс факультета информационных технологий, Нахчыванский государственный университет;

4. Гахраманова Севиль Гахраман гызы, 3-й курс факультета математики и информации Нахчыванского государственного университета;

5. Гамбаров Аллахкулу Зафар оглу, 4-й курс факультета математики и информации, Нахчыванский государственный университет.

Во время встречи с победителями стипендиальной программы, руководитель пресс-службы «Азерфон» Азиз Ахундов пожелал им удачи и отметил, что развитие образования и просвещения является одним из важнейших направлений для Nar: «Мы считаем, что эта инициатива Nar даст дополнительную мотивацию студентам, чтобы они стали еще более успешны, что они добьются еще больших успехов в будущем. Программа стипендий Nar будет продолжена и в предстоящие годы».

На начальном этапе, стипендиальная программа будет применяться к студентам, обучающимся в высших учебных заведениях Нахчыванской Автономной Республики. В будущем планируется предоставлять ежемесячную стипендию студентам из университетов Баку и других регионов.

Отметим, что стипендиальная программа осуществляется в рамках стратегии Корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar, подробную информацию о которой можно получить на сайте Nar.az

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,1 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.