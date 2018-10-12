Компания Bakcell поддержала проведение Азербайджано-германского бизнес-форума по энергетике и ИКТ

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell стала спонсором Азербайджано-германского бизнес-форума 2018 по энергетике и информационно-коммуникационным технологиям, проведенного в Баку 9 октября 2018 г.
Форум, на котором обсуждались реформы и перспективы партнерских отношений в секторе энергетики и ИКТ, был организован Германо-Азербайджанской торгово-промышленной палатой, совместно с Восточно-Европейской Ассоциацией немецкого бизнеса (Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V.). Цель форума - представить проекты, предложения и потребности немецких и азербайджанских компаний в секторе энергетики и ИКТ и определить текущие возможности для сотрудничества в соответствующих отраслях.
В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители правительства и деловых кругов Азербайджана, а также представители посольства Федеративной Республики Германии в Азербайджане и ведущих немецкие компаний. Гости приняли участие в панельных дискуссиях на такие темы как «Инновации в энергетическом секторе» и «ИКТ как движущая сила для экономических реформ».
Bakcell является членом Германско-Азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) с 2018 года и активно поддерживает мероприятия и инициативы палаты, направленные на стимулирование сотрудничества и партнерства, а также развитие общей бизнес-среды в Азербайджане.
Bakcell уже более 20 лет успешно работает на азербайджанском рынке и на данный момент, предоставляет телекоммуникационные услуги самого высокого качества более 3500 корпоративным клиентам, представляющим самые разные сферы деятельности. Являясь крупнейшим поставщиком корпоративных телекоммуникационных услуг во многих секторах экономики, компания предоставляет телекоммуникационные решения самого высокого качества для местных и международных компаний, работающих на Азербайджанском рынке. Команда профессионалов Bakcell готова в любой момент предоставить индивидуальную помощь компаниям, государственным структурам и другим организациям, по всем вопросам касающимся мобильной связи. Bakcell помогает корпоративным клиентам более эффективно работать и взаимодействовать со своими партнёрами и клиентами, предоставляя им надёжные и безопасные телекоммуникационные услуги, таким образом, внося свой вклад в развитие экономики и бизнес-сектора страны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»