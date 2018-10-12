Ввод в строй НПЗ STAR состоится 19 октября с участием президентов Азербайджана и Турции – директор завода

Церемония запуска НПЗ «STAR» в Измире, построенного SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR/ГНКАР), состоится 19 октября 2018 года, заявил директор предприятия Месут Ильтер.
«Церемония ввода в эксплуатацию НПЗ STAR состоится 19 октября. В ней ожидается участие президентов Азербайджана и Турции. В настоящее время на заводе продолжаются испытания и тестовое производство, с января 2019 года НПЗ выйдет на полную мощность», - отметил М.Ильтер в интервью агентству «Anadolu».
По его словам, в зависимости от цен на нефть ежегодный объем оборота НПЗ «STAR» составит $6-8 млрд.
НПЗ «STAR» 3 августа 2018 года принял первую партию нефти сорта Azeri Light объемом 80 тыс. тонн и приступил к тестовой переработке, которая будет продолжаться до открытия завода.
SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).
Стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд.
В июне 2014 года компания SOCAR Turkiye Enerji подписала кредитные соглашения с 23 коммерческими банками о финансировании проекта строительства НПЗ STAR. Объем привлеченных средств составил $3 млрд 290 млн.
На НПЗ планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.
На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.
Н.Аббасова
Ереван препятствует созданию диалога между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха, заявили в Баку
В парламенте Азербайджана осудили визит Журовой в Нагорный Карабах
ЕС отмечает прогресс в переговорах с Азербайджаном по вопросам безопасности по новому соглашению о партнерстве
В ЕС приветствуют отмену смертной казни в американском штате Вашингтон
Свадьба британской принцессы Евгении стоит более 2,7 млн фунтов - СМИ
Еврокомиссия готова помочь Испании в связи с наводнением на Майорке
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агджабединском районе
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана
Не менее 12 человек погибли из-за прихода урагана "Майкл" во Флориду
"Летающий радар" НАТО провел очередную разведку вблизи российских рубежей на юге Балтики
В Минске отвергают мнения о зависимости Белоруссии от России
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell поддержала проведение Азербайджано-германского бизнес-форума по энергетике и ИКТ
Пятеро студентов, обучающихся в Нахчыванской Автономной Республике, получат стипендию от Nar
Банк Республика предлагает выгодный кредит под залог депозита
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»