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ТЭК 12.10.2018 15:10

Ввод в строй НПЗ STAR состоится 19 октября с участием президентов Азербайджана и Турции – директор завода

Церемония запуска НПЗ «STAR» в Измире, построенного SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR/ГНКАР), состоится 19 октября 2018 года, заявил директор предприятия Месут Ильтер.

«Церемония ввода в эксплуатацию НПЗ STAR состоится 19 октября. В ней ожидается участие президентов Азербайджана и Турции. В настоящее время на заводе продолжаются испытания и тестовое производство, с января 2019 года НПЗ выйдет на полную мощность», - отметил М.Ильтер в интервью агентству «Anadolu».

По его словам, в зависимости от цен на нефть ежегодный объем оборота НПЗ «STAR» составит $6-8 млрд.

НПЗ «STAR» 3 августа 2018 года принял первую партию нефти сорта Azeri Light объемом 80 тыс. тонн и приступил к тестовой переработке, которая будет продолжаться до открытия завода.

SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).

Стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд.

В июне 2014 года компания SOCAR Turkiye Enerji подписала кредитные соглашения с 23 коммерческими банками о финансировании проекта строительства НПЗ STAR. Объем привлеченных средств составил $3 млрд 290 млн.

На НПЗ планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, НПЗ, ЗАПУСК


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