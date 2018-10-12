Эрдоган не исключил новую операцию ВС Турции против курдов на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что ВС Турции могут в скором времени начать новую операцию против курдских военизированных формирований в пограничных районах на севере Сирии.
"Надеюсь, очень скоро мы разгромим террористические гнезда к востоку от Евфрата", - заявил Р.Т.Эрдоган.
По сообщению агентства "Анадолу", он отметил, что Анкара "готова противодействовать вызовам с территорий Ирака и Сирии".
ВС Турции в 2016 и 2018 году проводили операции в районах к западу от Евфрата.
По данным Генштаба ВС Турции, которые приводит "Анадолу", с начала последней операции, получившей название "Оливковая ветвь", турецким силам удалось нейтрализовать более 4,5 тыс. террористов.
Власти Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить, что боевики либо убиты, либо сдались, либо захвачены в плен. Операция, которая проводилась два года назад, называлась "Щит Евфрата".
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