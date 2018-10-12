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Регион 12.10.2018 15:26

Эрдоган не исключил новую операцию ВС Турции против курдов на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что ВС Турции могут в скором времени начать новую операцию против курдских военизированных формирований в пограничных районах на севере Сирии.

"Надеюсь, очень скоро мы разгромим террористические гнезда к востоку от Евфрата", - заявил Р.Т.Эрдоган.

По сообщению агентства "Анадолу", он отметил, что Анкара "готова противодействовать вызовам с территорий Ирака и Сирии".

ВС Турции в 2016 и 2018 году проводили операции в районах к западу от Евфрата.

По данным Генштаба ВС Турции, которые приводит "Анадолу", с начала последней операции, получившей название "Оливковая ветвь", турецким силам удалось нейтрализовать более 4,5 тыс. террористов.

Власти Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить, что боевики либо убиты, либо сдались, либо захвачены в плен. Операция, которая проводилась два года назад, называлась "Щит Евфрата".

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЭРДОГАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]