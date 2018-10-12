В Нью-Йорке приземлился самолет, совершивший самый продолжительный в истории беспосадочный перелет

Самолет сингапурских авиалиний совершил самый длительный в истории беспосадочный перелет из Сингапура в Нью-Йорк, сообщают американские СМИ.
Дальнемагистральный авиалайнер Airbus A350-900URL приземлился в пятницу в 05:29 по местному времени (13:29 по бакинскому времени) в Международном аэропорту Ньюарк Либерти. Он вылетел из Сингапура накануне в 23:37 по сингапурскому времени (19:37).
Таким образом, самолет Singapore Airlines пробыл в воздухе 17 часов 52 минуты. СМИ отмечают, что авиалайнер быстрее запланированного преодолел расстояние. Изначально рассчитывалось, что на путь из Сингапура в Нью-Йорк уйдет 18 часов 25 минут.
На борту самолета находились 150 пассажиров и 17 членов экипажа. Авиалайнер разделен на две зоны: бизнес-класс и премиальный эконом-класс. Обычного эконом-класса в самолете нет. По данным телеканала Си-эн-би-си, цена за место в премиальный эконом-класс составляет около $2 тыс.
До этого самый продолжительный авиаперелет выполняла авиакомпания Qatar Airways - из Дохи в Окленд. Он длится почти 17 часов.
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