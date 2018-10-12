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Бизнес и законодательство 12.10.2018 16:07

Азербайджан ужесточает уголовное законодательство за нарушение правил безопасности при авиаполетах

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял поправки в Уголовный кодекс, определяющие наказание за создание угрозы авиационной безопасности, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В частности, УК дополнен статьей 270-1 "Действия, создающие угрозу авиационной безопасности". Положения этой статьи предусматривают наказание в виде выплаты штрафа в размере 500-1000 манатов, либо исправительные работы сроком до 1 года, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до 6 месяцев за совершение действий, связанных с применением в отношении находящегося на борту летящего самолета лица силы, создающей угрозу безопасности воздушного судна.

Дезинформация экипажа летящего самолета, незаконное уничтожение, повреждение или вмешательство в работу аэронавигационного оборудования авиасудна, создание угрозы полету, согласно принятым поправкам, караются лишением свободы на один год, либо выплатой штрафа в размере, превышающем нанесенный ущерб до 3 раз, либо привлечением к исправительным работам сроком до двух лет.

В случае целенаправленного нанесения ущерба или уничтожения установленного в аэропортах оборудования или конструкций, а также находящихся на территории аэропортов летательных аппаратов, умышленное нарушение работы служб аэропорта виновные могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет.

Уничтожение эксплуатируемого самолета карается тюремным сроком заключения на срок от 3 до 8 лет. Установка на борту самолета оборудования или жидкостей, способных уничтожить или повредить летательный аппарат, либо создание условий для подобных действий, направленных на создание угрозы авиационной безопасности, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет.

Р.Бабаев

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Тэги: АВИАЦИЯ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]