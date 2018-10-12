Генсек СЕ считает, что еще не поздно предотвратить Ruxit, призывает к поиску решения

Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд призвал правительства стран - членов организации попытаться предпринять усилия для того, чтобы найти вместе с Россией решение проблемы, связанной с неуплатой ею взносов в СЕ, до конференции глав МИД в мае 2019 года.

"Дело не требует отлагательств. Наши страны-члены вскоре будут вынуждены принять решение по неуплате Россией членских взносов. Эта процедура может привести к тому, что Россию попросят покинуть организацию", - сказал генсек СЕ, слова которого передала в "Интерфакс" пресс-служба организации.

"Еще не поздно предотвратить Ruxit. Я призываю наши правительства проявить серьезную ответственность и найти решение с Россией. Должен быть диалог на самом высоком уровне в преддверии конференции министров иностранных дел в Хельсинки в мае 2019 года", - отметил Т.Ягланд.

Россия с 2017 года не платит взносы в Совет Европы в связи с тем, что ранее депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лишили российскую делегацию полномочий из-за воссоединения с РФ Крыма и ситуации на Украине.

Накануне Т.Ягланд заявил, что, если Россия до июня 2019 года не возобновит выплату взносов, то она может быть исключена из СЕ.

Т.Ягланд сообщил, что уведомил в пятницу Комитет министров Совета Европы, состоящий из 47 государств-участников, "о подготовке бюджета на 2019 год без финансового участия России".

"Мы слышали, что Совет Европы клянчит деньги у России. Это неправда. Речь идет не о бюджете. Реальный вопрос состоит в том, принадлежит ли Россия к семье европейских государств, да или нет?" - сказал Т.Ягланд.

"Моя позиция хорошо известна: Россия - это часть Европы и у России есть место в этой уникальной всеевропейской организации. Мы нужны друг другу: Европа нужна России и Россия нужна Европе", - заявил генсек СЕ.