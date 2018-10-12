Казахстан в январе-сентябре увеличил добычу нефти на 6,6%, газа - на 0,2%

В Казахстане в январе-сентябре 2018 года добыто 57,629 млн тонн нефти, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил статкомитет Минэкономики

Добыча газоконденсата составила 9,719 млн (снижение на 2,1%).

Добыча природного газа в газообразном состоянии составила 17,037 млрд кубометров (рост на 0,2%). Добыча нефтяного попутного газа выросла на 10,3% - до 24,414 млрд кубометров.

В январе-сентябре 2018 года добыто 84,441 млн тонн угля, что на 5,7% больше, чем годом ранее. В Казахстане регионами, в которых добывается основной объем угля, являются Павлодарская (на севере), Карагандинская (в центре) и Восточно-Казахстанская области.

Производство электроэнергии составило 79,059 млрд кВт.ч (рост на 5,4%).

Выпуск бензина вырос на 21,8% - до 2 млн 842,8 тыс. тонн, дизтоплива - на 4,6%, до 3 млн 498,2 тыс. тонн, топочного мазута - сократился на 9,6%, до 2 млн 128,1 тыс. тонн.