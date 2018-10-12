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Это интересно 12.10.2018 18:15

Свадьба британской принцессы Евгении стоит более 2,7 млн фунтов - СМИ

Расходы на свадьбу принцессы Евгении Йоркской, внучки королевы Елизаветы II, и Джека Бруксбэнка превысили 2,7 млн фунтов стерлингов (почти $3,6 млн), подсчитали британские СМИ.

Таким образом, прошедшая 12 октября церемония оказалась дороже первой королевской свадьбы этого года: майский праздник принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл стоил около 2 млн фунтов без учета расходов на поддержание безопасности.

Для обеих свадеб была выбрана часовня Святого Георгия в Виндзоре.

В среднем расходы на организацию свадьбы в Великобритании составляют $37 тыс., сообщала ранее CNBC.

Самая дорогая часть церемонии - обеспечение безопасности, которая, по различным оценкам, обошлась в 2 млн фунтов, хотя Time отмечает, что более точный подсчет можно будет провести лишь через какое-то время после свадьбы. Эти расходы оплачиваются из бюджета, остальные затраты - из средств королевской семьи.

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл привлечение дополнительных полицейских потребовало от 2 млн до 4 млн фунтов.

Высокие расходы на безопасность вызвали протесты в Великобритании.

Второе место в списке затрат занимают цветы - для украшения часовни, транспортных средств, букетов невесты и сопровождающих.

Свадебное платье принцессы Евгении создали лондонские дизайнеры Кристофер де Вос и Питер Пилотто. При этом букмекеры сообщали, что фаворитами до последнего считались бренды Stella McCartney и Erdem.

Ее обручальное кольцо с розовым сапфиром стоило от $30 тыс. до $150 тыс., отмечает Time.

Евгения Йоркская является девятой в очереди на британский престол. Принцесса работает директором арт-галереи Hauser & Wirth. По данным The Sun, ее личное состояние - около 3,6 млн фунтов.

Джек Бруксбэнк ранее управлял клубом Mahiki в Лондоне. Сейчас он является послом бренда текилы Casamigos, который был создан Джорджем Клуни и недавно продан за $1 млрд.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦЕССА, СВАДЬБА, РАСХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]