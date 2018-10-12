Газпром и Shell рассмотрели первоочередные шаги по разработке техконцепции проекта Балтийского СПГ

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и член исполнительного комитета Royal Dutch Shell Маартен Ветселаар обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Согласно сообщению газовой компании, в частности, речь шла о проекте Балтийский СПГ. "Были рассмотрены первоочередные шаги по совместной разработке технической концепции проекта (в объеме pre-FEED)", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, стороны обсудили статус подготовительных работ по проекту строительства третьей технологической линии СПГ-завода проекта "Сахалин-2".

Отдельное внимание на встрече было уделено ходу строительства газопровода "Северный поток 2".

Как сообщалось, неделю назад компании подписали рамочное соглашение о технической разработке проекта Балтийский СПГ, который предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 млн тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области.

Проект "Сахалин-2" предполагает освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского морского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. В рамках проекта работает завод по производству СПГ. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" - 50%+1 акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. Sakhalin Energy в 2017 году произвела 11,49 млн тонн СПГ (по сравнению с 10,93 млн тонн годом ранее). Основными покупателями сахалинского СПГ стали энергетические компании Японии, Южной Кореи и Тайваня.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.