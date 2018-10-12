Еврокомиссия готова помочь Испании в связи с наводнением на Майорке

Европейская комиссия подтверждает свою готовность предоставить помощь Испании в связи с наводнением на острове Майорка (Балеарские острова), заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.

"Вы заметили, что мы сегодня приспустили флаги (перед зданием штаб-квартиры Еврокомиссии - ИФ) в знак солидарности с правительством и гражданами Испании в связи с наводнением на Балеарах", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что это не единственная реакция Еврокомиссии на драматическое событие в Испании. Был активирован спутник системы Copernicus, и он поставляет для властей и спасательных служб карты региона.

"Комиссия готова подключиться в случае необходимости оказания дополнительной помощи", - сообщил А.Винтерштейн.