Еврокомиссия готова помочь Испании в связи с наводнением на Майорке

Европейская комиссия подтверждает свою готовность предоставить помощь Испании в связи с наводнением на острове Майорка (Балеарские острова), заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.
"Вы заметили, что мы сегодня приспустили флаги (перед зданием штаб-квартиры Еврокомиссии - ИФ) в знак солидарности с правительством и гражданами Испании в связи с наводнением на Балеарах", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.
Он отметил, что это не единственная реакция Еврокомиссии на драматическое событие в Испании. Был активирован спутник системы Copernicus, и он поставляет для властей и спасательных служб карты региона.
"Комиссия готова подключиться в случае необходимости оказания дополнительной помощи", - сообщил А.Винтерштейн.
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