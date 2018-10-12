Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0257 GBR   2.2505 TRY   0.2879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.97 Brent   80.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 27° Завтра 13° 17° 15 Окт 13° 19° 16 Окт 12° 19°

СНГ 12.10.2018 19:25

В Минске отвергают мнения о зависимости Белоруссии от России

Спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович называет необъективным и вредным суждение о зависимости Беларуси от России.

"Не могу не коснуться и такого вопроса: в российских и не только информационных и аналитических центрах достаточно часто отмечается финансовая и экономическая зависимость Беларуси от России. В принципе, такая постановка вредна и для Беларуси, и для России, и необъективна по существу", - заявил М.Мясникович, выступая на форуме регионов Белоруссии и России в пятницу в Могилеве.

В этой связи он отметил, что уровень государственного долга в Белоруссии составляет около 40% ВВП за вычетом гарантий и находится в середине диапазона, рекомендуемого для стран с формирующимися рынками.

Спикер подчеркнул, что Белоруссия исправно обслуживает свой госдолг и погашает кредиты.

"Короткие сроки заимствований, изменения на внешних валютных рынках вынуждают нас привлекать рефинансирование в иностранной валюте. Поскольку делаем мы все эти операции открыто, то у непосвященной аудитории может сложиться ложное представление, что Беларусь из года в год постоянно накапливает долги. А речь идет не о новых заимствованиях, а о рефинансировании некоторой доли долга по финансовым кредитам", - пояснил М.Мясникович.

Как сообщалось, 11-12 октября в Могилеве проходит форум регионов Беларуси и России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ЗАВИСИМОСТЬ


Похожие новости


Белоруссия будет получать средства от "перетаможки" российской нефти в 2018 и 2019 гг - премьер Лукашенко рассчитывает на широкие возможности и полномочия нового посла РФ в Минске в деле продвижения белорусско-российских отношений Российский посол Бабич намерен сделать отношения России и Белоруссии "по-настоящему братскими" Россельхознадзор с 26 сентября запрещает ввоз продукции еще с одного предприятия Белоруссии Лукашенко и Путин приглашены на Форум регионов Белоруссии и России в Могилев Поставки нефтепродуктов из РФ в Белоруссию могут снизиться с 2 млн до 100-300 тыс. тонн

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]