В Минске отвергают мнения о зависимости Белоруссии от России

Спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович называет необъективным и вредным суждение о зависимости Беларуси от России.
"Не могу не коснуться и такого вопроса: в российских и не только информационных и аналитических центрах достаточно часто отмечается финансовая и экономическая зависимость Беларуси от России. В принципе, такая постановка вредна и для Беларуси, и для России, и необъективна по существу", - заявил М.Мясникович, выступая на форуме регионов Белоруссии и России в пятницу в Могилеве.
В этой связи он отметил, что уровень государственного долга в Белоруссии составляет около 40% ВВП за вычетом гарантий и находится в середине диапазона, рекомендуемого для стран с формирующимися рынками.
Спикер подчеркнул, что Белоруссия исправно обслуживает свой госдолг и погашает кредиты.
"Короткие сроки заимствований, изменения на внешних валютных рынках вынуждают нас привлекать рефинансирование в иностранной валюте. Поскольку делаем мы все эти операции открыто, то у непосвященной аудитории может сложиться ложное представление, что Беларусь из года в год постоянно накапливает долги. А речь идет не о новых заимствованиях, а о рефинансировании некоторой доли долга по финансовым кредитам", - пояснил М.Мясникович.
Как сообщалось, 11-12 октября в Могилеве проходит форум регионов Беларуси и России.
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