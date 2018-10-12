Азербайджан в январе-сентябре экспортировал нефтепродуктов на $425 млн

Декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в январе-сентябре 2018 года составил 837,919 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-сентябре 2018 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 837,919 тыс. тонн на сумму $425,147 млн», - отметили в ГТК.

По данным ведомства, за январь-сентябрь 2017 года декларированный объем экспорта нефтепродуктов составил 617,679 тыс. тонн на $238,267 млн. Таким образом, за 9 месяцев текущего года экспорт увеличился на 35,6% в количественном выражении и на 78,4% - в стоимостном.

В 2017 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 835,452 тыс. тонн на $339,159 млн.

Н.Аббасова