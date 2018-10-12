Посол РФ в Лондоне заявляет об отказе Великобритании экстрадировать в Россию свыше 60 россиян, обвиняемых в отмывании денег

Великобритания отказывается экстрадировать в РФ более 60 россиян, обвиняемых в отмывании денег и других преступлениях, сообщил посол России в Лондоне Александр Яковенко.
"Великобритания отказывается экстрадировать в Россию свыше 60 лиц, которым в России предъявлены обвинения в отмывании денег, в мошенничестве, и в других правонарушениях и преступлениях. Они проживают на территории Великобритании", - заявил А.Яковенко в пятницу на пресс-конференции в Лондоне. Ее трансляцию ведет телеканал "Россия 24" (ВГТРК).
"Мы не понимаем аргументацию британской стороны о том, что права этих лиц могут быть нарушены в случае их экстрадиции в Россию", - сказал посол.
Между тем, он сообщил, что условия содержания в российских СИЗО были не раз проинспектированы представителями Минюста Британии.
"Эксперты британского министерства юстиции неоднократно посещали Россию и осматривали условия содержания в российских СИЗО. На основании этих поездок они давали официальные доклады, но позиция британских властей остается неизменной", - сказал А.Яковенко.
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