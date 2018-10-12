"Летающий радар" НАТО провел очередную разведку вблизи российских рубежей на юге Балтики

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS в пятницу совершил новый разведывательный полет вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, натовский "летающий радар", поднявшийся с авиабазы Гайленкирхен в Германии, встав в круг к югу от Калининградской области, в течение более двух часов летал в воздушном пространстве Польши. С учетом возможностей ведения радиоэлектронной разведки на расстояние 500 км вглубь территории противника, он мог "просматривать" всю территорию области.

Как сообщалось, этот же самолет в четверг также совершил длительный полет вблизи Калининградской области, выполняя его в воздушном пространстве Польши.

Кроме того, в четверг американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135S с бортовым номером 61-2662 и позывным TOAD24, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, несколько часов летал у северных границ России, находясь в небе над международными водами Баренцева моря. Согласно открытым данным, самолет RC-135S, в частности, предназначен для отслеживания пусков баллистических ракет.

Как сообщалось, в четверг российские стратегические ядерные силы провели учения с учебно-боевыми пусками ракет.

По данным Минобороны РФ, были осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акватории Баренцева и Охотского морей, а также самолетами Дальней авиации, действовавшими с аэродромов "Энгельс", "Украинка" и "Шайковка".