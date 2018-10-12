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ТЭК 12.10.2018 17:41

SOCAR и Газпром и обсудили вопросы поставок газа в Азербайджан

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев на встрече в пятницу обсудили вопрос поставок газа в Азербайджан.

"Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча А.Миллера и Р.Абдуллаева. На встрече речь шла о поставках газа в Азербайджан. На встрече было отмечено, что с 22 ноября 2017 года, когда был возобновлен экспорт газа в республику, «Газпром» поставил в Азербайджан 1,15 млрд кубометров газа. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении", - отмечается в сообщении Газпрома.

SOCAR — крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу деятельности компании входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

В октябре 2009 года ООО «Газпром экспорт» и SOCAR заключили среднесрочный контракт на поставку из Азербайджана природного газа на период 2010–2015 гг. через пункт сдачи Ширвановка на российско-азербайджанской границе. В 2010–2015 гг. было закуплено 5,4 млрд куб. азербайджанского газа.

В 2015 году дочерняя компания ООО «Газпром экспорт» «Газпром Швайц АГ» осуществляла поставки в адрес «Азербайджанской метаноловой компании» (AzMeCo). Всего в рамках контракта было поставлено 107,4 млн куб. м газа.

21 ноября 2017 года ООО «Газпром экспорт» и SOCAR заключили контракт о поставках газа в Азербайджан.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ГАЗПРОМ, ПОСТАВКИ


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