Китай оштрафовал компанию критика режима Го Венгуя на $8,7 млрд

Китайский суд оштрафовал компанию Beijing Zenith Holdings Co. на 60 млрд юаней ($8,7 млрд) за вовлечение инвесторов в ряд незаконных сделок в период с 2008 по 2014 год, которые позволили владельцу компании, миллиардеру Го Венгую, получить контроль над брокерской компанией Minzu Securities.

Кроме того, два сотрудника Beijing Zenith были признаны виновными в незаконном обогащении на 2 млрд юаней, сообщает агентство Bloomberg.

По данным следствия, для осуществления сделки по приобретению Minzu Securities Го Венгуй вступил в преступный сговор с высокопоставленным сотрудником разведслужбы КНР Ма Цзянем.

Го Венгуй покинул Китай в 2015 году и живет в США, где он запросил политического убежища. Он регулярно общается со СМИ и публикует материалы, в которых содержатся критика Коммунистической партии Китая и обвинения ее руководства в коррупции.