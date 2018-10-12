Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0257 GBR   2.2505 TRY   0.2879

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.97 Brent   80.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 27° Завтра 13° 17° 15 Окт 13° 19° 16 Окт 12° 19°

Дальнее зарубежье 12.10.2018 20:16

Китай оштрафовал компанию критика режима Го Венгуя на $8,7 млрд

Китайский суд оштрафовал компанию Beijing Zenith Holdings Co. на 60 млрд юаней ($8,7 млрд) за вовлечение инвесторов в ряд незаконных сделок в период с 2008 по 2014 год, которые позволили владельцу компании, миллиардеру Го Венгую, получить контроль над брокерской компанией Minzu Securities.

Кроме того, два сотрудника Beijing Zenith были признаны виновными в незаконном обогащении на 2 млрд юаней, сообщает агентство Bloomberg.

По данным следствия, для осуществления сделки по приобретению Minzu Securities Го Венгуй вступил в преступный сговор с высокопоставленным сотрудником разведслужбы КНР Ма Цзянем.

Го Венгуй покинул Китай в 2015 году и живет в США, где он запросил политического убежища. Он регулярно общается со СМИ и публикует материалы, в которых содержатся критика Коммунистической партии Китая и обвинения ее руководства в коррупции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КОМПАНИЯ, ШТРАФ


Похожие новости


ZTE ожидает в I полугодии убыток более чем на $1 млрд Tesla зарегистрировал компанию в Шанхае, приблизившись к открытию предприятия в КНР Moutai будет наращивать выпуск водки "Маотай", построит завод за 3,6 млрд юаней Китайский Tencent вошел в десятку крупнейших компаний мира по капитализации, обогнав Wells Fargo Майкл Джордан выиграл суд против китайского производителя спортивной одежды Президент Алиев пожелал китайской «Huawei» расширения деятельности в Азербайджане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]