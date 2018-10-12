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Регион 12.10.2018 17:50

Турецкий суд постановил освободить пастора Брансона, запрет на выезд снят

Суд Турции в пятницу приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и полутора месяцам тюрьмы, однако, принимая во внимание срок, проведенный пастором под следствием, освободил его, сообщают турецкие СМИ.

СМИ уточняют, что пастора освободили из-под домашнего ареста и отменили для него запрет на выезд заграницу.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ПАСТОР, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]