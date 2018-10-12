Турецкий суд постановил освободить пастора Брансона, запрет на выезд снят

Суд Турции в пятницу приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и полутора месяцам тюрьмы, однако, принимая во внимание срок, проведенный пастором под следствием, освободил его, сообщают турецкие СМИ.

СМИ уточняют, что пастора освободили из-под домашнего ареста и отменили для него запрет на выезд заграницу.