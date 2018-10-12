Роснефть за $1,1 млн купит сейсмоданные по азербайджанскому сектору Каспия

"РН-Эксплорейшн" (структура "Роснефти") объявила о закупке у единственного поставщика услуг по подготовке и передаче сейсмических данных по азербайджанскому сектору Каспийского моря.
Согласно материалам компании, за эти данные "Роснефть" заплатит $1,1 млн.
В августе 2013 года "Роснефть" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) подписали соглашение о сотрудничестве в области проектов по разведке и добыче нефти и газа в различных странах, в том числе России и Азербайджане. Для этого стороны планировали создать совместное предприятие на паритетной основе. Кроме того, "Роснефть" и ГНКАР договорились о сотрудничестве в области маркетинга и продажи углеводородов и нефтепродуктов и о совместном использовании ряда инфраструктурных объектов, в том числе трубопроводов и терминалов.
В настоящее время "Роснефть" на Каспии вместе с "ЛУКОЙЛом" и "Газпромом" в рамках "Каспийской нефтяной компании" (КНК) принимает участие в разработке Северо-Каспийского участка недр в российской зоне. В результате бурения поисковой скважины на Западно-Ракушечной структуре открыто одноименное нефтяное месторождение с извлекаемыми запасами по категории С1+С2 11 млн тонн нефти и 0,6 млрд куб. м газа.
Ереван препятствует созданию диалога между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха, заявили в Баку
В парламенте Азербайджана осудили визит Журовой в Нагорный Карабах
ЕС отмечает прогресс в переговорах с Азербайджаном по вопросам безопасности по новому соглашению о партнерстве
В ЕС приветствуют отмену смертной казни в американском штате Вашингтон
Свадьба британской принцессы Евгении стоит более 2,7 млн фунтов - СМИ
Еврокомиссия готова помочь Испании в связи с наводнением на Майорке
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агджабединском районе
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана
Не менее 12 человек погибли из-за прихода урагана "Майкл" во Флориду
"Летающий радар" НАТО провел очередную разведку вблизи российских рубежей на юге Балтики
В Минске отвергают мнения о зависимости Белоруссии от России
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell поддержала проведение Азербайджано-германского бизнес-форума по энергетике и ИКТ
Пятеро студентов, обучающихся в Нахчыванской Автономной Республике, получат стипендию от Nar
Банк Республика предлагает выгодный кредит под залог депозита
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»