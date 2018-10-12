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ТЭК 12.10.2018 17:52

Роснефть за $1,1 млн купит сейсмоданные по азербайджанскому сектору Каспия

"РН-Эксплорейшн" (структура "Роснефти") объявила о закупке у единственного поставщика услуг по подготовке и передаче сейсмических данных по азербайджанскому сектору Каспийского моря.

Согласно материалам компании, за эти данные "Роснефть" заплатит $1,1 млн.

В августе 2013 года "Роснефть" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) подписали соглашение о сотрудничестве в области проектов по разведке и добыче нефти и газа в различных странах, в том числе России и Азербайджане. Для этого стороны планировали создать совместное предприятие на паритетной основе. Кроме того, "Роснефть" и ГНКАР договорились о сотрудничестве в области маркетинга и продажи углеводородов и нефтепродуктов и о совместном использовании ряда инфраструктурных объектов, в том числе трубопроводов и терминалов.

В настоящее время "Роснефть" на Каспии вместе с "ЛУКОЙЛом" и "Газпромом" в рамках "Каспийской нефтяной компании" (КНК) принимает участие в разработке Северо-Каспийского участка недр в российской зоне. В результате бурения поисковой скважины на Западно-Ракушечной структуре открыто одноименное нефтяное месторождение с извлекаемыми запасами по категории С1+С2 11 млн тонн нефти и 0,6 млрд куб. м газа.

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Тэги: РОСНЕФТЬ, КАСПИЙ, СЕЙСМИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]