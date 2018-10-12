Пробные поставки электроэнергии через Азербайджан по коридору Север-Юг могут начаться в 2019г

Пробные поставки электроэнергии из России в Иран через Азербайджан по коридору «Север-Юг» могут начаться в 2019 году, отмечается в сообщении министерства энергетики РФ.
«Трехсторонняя рабочая группа по объединению энергосистем России, Ирана и Азербайджана в пятницу в Москве провела первое заседание. Азербайджан на заседании представлял замминистра энергетики Натиг Аббасов», - отмечается в информации.
По данным ведомства, основной темой переговоров стало согласование общей модели проекта и основных аспектов технико-экономического обоснования соединения энергосистем трех стран.
"По итогам заседания участники встречи сошлись во мнении, что заинтересованные стороны должны ускорить подготовку конкретных предложений по торговле электроэнергией в объединенной энергосети трех стран и рассмотреть возможность пробных поставок электроэнергии в Иран в 2019 году», - отмечается в информации.
Энергетические ведомства Азербайджана, Ирана и России в апреле 2018 года в Баку провели первую трехстороннюю встречу по вопросу объединения энергосистем трех стран.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Иран обсуждают возможность объединения энергосистем Россия-Азербайджан-Иран. По его словам, уже создана рабочая группа, которая прорабатывают технико-экономическое обоснование соединения энергосистем.
Синхронизация энергосистем трех стран обсуждается уже в течение нескольких лет. Она позволит государствам выполнять экспортно-импортные операции с электроэнергией. Поставки будут осуществляться в соответствии с договорами, но в цене будет учитывать эффект от оптимизации электроэнергетических систем стран.
Н.Аббасова
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