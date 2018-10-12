Юнкер заявил о необходимости прорыва в переговорах между Брюсселем и Лондоном о Brexit

В переговорах об условиях Brexit между представителями Лондона и Брюсселя в ближайшее время нужен "значительный прогресс", заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Я хочу верить, что нам с нашими британскими друзьями удастся прийти к соглашению за время между встречей Европейского совета, который состоится на следующей неделе, до следующего заседания, которое может состояться в ноябре", - сказал он в пятницу в интервью французской газете "Монд".
"Так или иначе, нам нужен значительный прогресс, который будет заметен уже на следующей неделе", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер.
17-18 октября в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС, на котором среди прочего будет обсуждаться вопрос Brexit.
Накануне главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что итоговое соглашение между Брюсселем и Лондоном по условиям выхода Великобритании из Европейского союза может быть достигнуто уже к следующей среде - до начала европейского саммита.
В то же время ранее на этой неделе министр Британии по Brexit Доминик Рааб со своей стороны усомнился в том, что стороны смогут прийти к соглашению в ближайшее время.
В связи с приближением дедлайна по завершению процедуры Brexit, который истекает 29 марта 2019 года, ужесточаются споры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.
Ключевым камнем преткновения остается вопрос о статусе границы между Британией и Ирландией, которая остается полноправным участником европейского рынка и членом Таможенного союза, однако может потерять каналы беспошлинных поставок из ЕС из-за прекращения беспошлинного товарооборота между Британией и континентальной Европой.
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