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Дальнее зарубежье 12.10.2018 18:30

Юнкер заявил о необходимости прорыва в переговорах между Брюсселем и Лондоном о Brexit

В переговорах об условиях Brexit между представителями Лондона и Брюсселя в ближайшее время нужен "значительный прогресс", заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я хочу верить, что нам с нашими британскими друзьями удастся прийти к соглашению за время между встречей Европейского совета, который состоится на следующей неделе, до следующего заседания, которое может состояться в ноябре", - сказал он в пятницу в интервью французской газете "Монд".

"Так или иначе, нам нужен значительный прогресс, который будет заметен уже на следующей неделе", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер.

17-18 октября в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС, на котором среди прочего будет обсуждаться вопрос Brexit.

Накануне главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что итоговое соглашение между Брюсселем и Лондоном по условиям выхода Великобритании из Европейского союза может быть достигнуто уже к следующей среде - до начала европейского саммита.

В то же время ранее на этой неделе министр Британии по Brexit Доминик Рааб со своей стороны усомнился в том, что стороны смогут прийти к соглашению в ближайшее время.

В связи с приближением дедлайна по завершению процедуры Brexit, который истекает 29 марта 2019 года, ужесточаются споры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Ключевым камнем преткновения остается вопрос о статусе границы между Британией и Ирландией, которая остается полноправным участником европейского рынка и членом Таможенного союза, однако может потерять каналы беспошлинных поставок из ЕС из-за прекращения беспошлинного товарооборота между Британией и континентальной Европой.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]