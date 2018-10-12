Потребление газа в Грузии к 2030г может вырасти на 46%, Азербайджан может остаться основным поставщиком

Ежегодное потребление газа в Грузии, которая удовлетворяет свои потребности в природном газе почти на 100% за счет импорта, к 2030 году может превысить 3,5 млрд куб. м против нынешних 2,4 млрд куб. м (рост на 46% - ИФ), прогнозирует руководитель департамента стратегического планирования и проектов АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC) Темур Гочиташвили.

"Постоянно растущий спрос на природный газ, как и сейчас, возможно будет удовлетворяться за счет поставок газа из Азербайджана, поскольку в 2022-2026 годах там планируют осваивать новые его источники", - сказал он журналистам в пятницу.

Что касается альтернативных источников получения Грузией природного газа, таких как туркменский и иранский газ, первый вариант Т.Гочиташвили рассматривает только как долгосрочную перспективу, а вероятность второго оценивает пессимистично.

По его словам, после того как 12 августа текущего года была подписана конвенция о статусе Каспийского моря, перспектива осуществления проекта Транскаспийского трубопровода стала более реальной.

"Если Туркмения найдет покупателя газа в Европе, Грузии или другом месте, то она сможет построить газопровод без согласия Ирана и России, которые до этого были против. Поэтому перспектива есть. Сейчас дело лишь в коммерческой прибыли", - сказал Т.Гочиташвили.

При этом он отметил, что определенные объемы туркменского газа могут пропустить и существующие сейчас трубопроводы, однако, если речь идет о больших объемах, то необходимо будет строительство новой инфраструктуры.

"Перспективы намного лучшие, чем были до августа, но до реальной реализации проекта пока очень далеко", - считает Т.Гочиташвили.

В отличие от туркменского газа, в условиях санкций, введенных против Ирана, представитель GOGC не видит возможности получения газа из этой страны. "В условиях санкций это исключено. Лично я очень пессимистично настроен в вопросе получения газа из Ирана, поскольку он может поступить только с севера, а в северных провинциях страны Иран сам испытывает дефицит газа", - пояснил он.

Баланс природного газа Грузии на 2018 год составляет 2,447 млрд куб. м, из которых 2,437 млрд куб. м, или 99,6%, приходится на его импорт, который осуществляется в основном из Азербайджана.