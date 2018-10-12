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12.10.2018 18:10

Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агджабединском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования на начальном этапе 1 млн манатов из госбюджета на строительство нового здания общеобразовательной школы на 732 учащихся в селе Салманбейли Агджабединского района.

Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2019 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства нового здания школы.

А.Азизов

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Тэги: ШКОЛА, СТРОИТЕЛЬСТВО, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]