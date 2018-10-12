Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агджабединском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования на начальном этапе 1 млн манатов из госбюджета на строительство нового здания общеобразовательной школы на 732 учащихся в селе Салманбейли Агджабединского района.
Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2019 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства нового здания школы.
А.Азизов
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